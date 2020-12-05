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شكرا لقرائتكم خبر عن هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص وتتهمه بالتحرش الجنسي والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
الممثلة الكويتية هيا الشعيبى
كشفت الممثلة الكويتية هيا الشعيبى عن طردها لسائقها الخاص الذي كان يعمل عندها منذ 12 عاماً، وذلك لعدة أسباب منها تحرشه بالخادمات اللواتي يعملن لديها.
ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه أنها صبرت عليه كثيراً وكانت تنصحه بإستمرار قائلةً له "يا نظام اعقل" لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثيرة ومنها التدخين في السيارة أمام أبنائها.
وأضافت :"بعدين اكتشفت أنه كثير "الثرثرة" مع الخادمات وهم اشتكوا منه"، كما أوضحت أنه سائق كسول ودائما نائم.
وكشفت أنها إضطرت أن تضع عليه مديراً، لأنه لم يكن يهتم بنظافة السيارة، وكانت تمده بالملابس والهدايا لكنه لم يتحسن.
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