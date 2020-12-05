شكرا لقرائتكم خبر عن فادي صبيح وشكران مرتجى ينضمان لبطولة مسلسل "ضيوف في الحب" والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020 الممثلان السوريان فادي صبيح وشكران مرتجى إنضم الممثلان السوريان فادي صبيح وشكران مرتجى لبطولة مسلسل "ضيوف في الحب" إلى جانب كل من جيني إسبر، زهير رمضان، فايز قزق، جرجس جبارة ونجوم آخرين يجري التفاوض معهم، وهو من تأليف سامر محمد اسماعيل وإخراج فهد مير.

العمل يتناول قصة مجموعة شباب وشابات يقطنون في منزل واحد تملكه امرأة وهم من مناطق مختلفة يأتون إلى دمشق للبحث عن فرصة عمل طلباً للاستقرار، ويسعون لخلق مكانة لهم في المجتمع، فتبدأ معركتهم مع الحياة ومعاناتهم لبلوغ أحلامهم، فمنهم من يصيب، ومنهم من يخيب.

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