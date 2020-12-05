جاستن بيبر يواجه سيّدة تنمرت على زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: اختار جاستن بيبر طريقة المواجهة بعد أن دعا أحد جمهور سيلينا غوميز لمهاجة زوجته #هايلي_بيبر في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

توجّه المغني إلى متابعيه في “إنستغرام”، ناشراً فيديو عبر خاصّية “الستوري” لسيدة مجهولة الهوية كاتباً: “أردت فقط مشاركة هذا الفيديو حتى يحصل الناس على فكرة عمّا نواجهه يومياً”.

ودعت السيدة إلى مهاجمة زوجة بيبر، قائلة أنّ سيلينا أفضل منها، داعيةً الناس إلى التعليق عن علاقة بيبر وغوميز.

وعلّق بيبر على ملاحظاتها قائلاً: “من الصعب جداً اختيار السبيـل النبيـل عندما أرى أشخاصاً يحاولون جمع الناس للتنمر على الشخص الذي أحبه”.

وأضاف النجم أنه لن يدع الفيديو “يسرق فرحته” مضيفاً: “أفكر في حياتها وكم هي بائسة لترغب في قضاء وقها بالتنمّر على الناس. وفي الحقيقة هي الخاسرة. فالحياة مرضية عندما ترتقي وتضيف قيمة للناس! إن حياة التنمّر ستتركك بلا أصدقاء ومجرّدة من الفرح الحقيقي”.

وعبرت هايلي أيضاً عن تعاطفها مع المرأة قائلةً: “عادةً أبقى صامتة ولا أعلّق على هذه المواضيع لأنني بحاجة لحماية صحّتي النّفسيّة، لكنها وصلت إلى مستوى من الغضب والكراهية غير صحي وحزين بشكل صادم. لا أتمنى أبداً لأي شخص في العالم أن يعامل بهذه الطريقة ولن أتغاضى أبداً عن هذا النوع من السلوك البغيض”.

وأضافت: “أريد فقط دعم وتشجيع ورفع معنويات النساء الأخريات وأتمنى لهن النجاح، وأطلب الشيء عينه من متابعيّ! أتمنى لها أن تجد الحب والسلام والسعادة في هذه الحياة!”.

منذ بدء علاقتهما، أصبح جاستن وهايلي هدفاً للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل معجبي سيلينا التي أدانت سيلينا بنفسها التنمّر في تشرين الأول من عام 2019.