منى زكي.. رحلة فنية توجت بجائزة فاتن حمامة للتميز

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ أن كانت طفلة في الـ 13 من عمرها، مضت في رحلة شاقة نحو هدف محدد، جعلها في النهاية تقف على مرأى ومسمع من الجميع لتتسلم تكريما يحمل اسم سيدة الشاشة العربية.

الفنانة منى زكي التي توجت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز، وبعدها بيوم أقيمت الندوة الخاصة بتكريمها والتي أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

تلك الفتاة الصغيرة التي قضت طفولتها بين عدد من الدول بسبب ظروف عمل والدها، وجاء تأسيسها الفني عبر بوابة الفنان محمد صبحي، الذي كان له الدور الأكبر في الكشف عن مواهبها التمثيلية.

“اكتشفت نفسي كممثلة.. واكتشفت كيف أخرج مشاعري في مدرسة الأستاذ محمد صبحي”.. هكذا تحدثت النجمة المتوجة بجائزة التميز عن بداياتها، وكيف ساهم محمد صبحي في إعادة تشكيل موهبتها، خاصة أنها حينما كانت طالبة في المدرسة، شاركت بالصدفة بدلا من طالبة أخرى، إلا أنها حينما قدمت الدور ضحك الجمهور، وهو ما أشعرها بالحرج وتوقفت، وحينما كان محمد صبحي يبحث عن مواهب تقدمت للالتحاق بمدرسته التمثيلية، وهناك جاءت البداية.

الرحلة كان لابد لها من رفيق، وكان خير الرفاق هو الفنان أحمد حلمي المتزوج من منى زكي منذ 18 عاما، تلك الزيجة التي شهدت دعما ونجاحا و3 أبناء.

ولعل مشهد حلمي وهو يصفق لتلك السيدة التي تكرم على المسرح، بشكل تناسى فيه كل ما حققه هو على الصعيد الشخصي، وبات الأهم هو نجاح رفيقة رحلته، يفسر تلك النجاحات التي يحققها الثنائي.

وفي ندوة تكريمها لخصت منى زكي كل هذه الأمور قائلة “معرفش اتخيل حياتي من غير أحمد”، وأنها ستصبح شخصا تعيسا في غيابه، ولن تشعر أبدا بالأمان.

ووجهت له اعتذارا عن كونها نسيت أن توجه له الشكر في افتتاح المهرجان، في ظل اضطرابها لحظة التكريم وتوجيه الكلمة الخاصة بها، ووجهت له الشكر هو ورئيس المهرجان المنتج محمد حفظي.

وفي ظل النجاح الكبير الذي تحققه، اندهش البعض من عدم سعيها للعالمية في يوم من الأيام، ولكنها أجابت بكونها تعيش حياة شخصية كبيرة توازي حياتها العملية، لذلك تنشغل فيها كثيرا، ومازحت الجميع قائلة “لو مكنتش جبت 3 عيال كنت سعيت للعالمية”.

رفاق الرحلة وصفتهم بـ “العاشقين الشقيانين”، في ظل بحثهم المستمر عن النجاح، وأكدت أنها تشتاق لحنان ترك وتفتقدها بعدما أعلنت اعتزالها، وأثنت على منة شلبي، مؤكدة أنها معجونة بالفن، كما اعتبرت أن ياسمين عبد العزيز نجاحها كسر القاعدة، بعدما صارت تحقق إيرادات مرتفعة للغاية في السينما دون أن يكون الأمر مرتبطا بالنجم الرجل.

وفيما يخص الأدوار التي تقوم بها كسفيرة لليونيسيف، أكدت منى زكي أن الفن جعلها أكثر إنسانية، لذلك تسعى دوما إلى المساهمة بدور في فعال في المجتمع.