بالصور – يزن السيد يبكي لحظة استقبال مولوده الأوّل

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متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت لمى الرهونجي زوجة الممثل السوري يزن السيد على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً لها فاجأتمن خلالها المتابعين حيث أعلنت انجابها مولودها الأول منه، علماً أن لمى هي طليقة أنس شقيق الفنّانة آصالة نصري، وأثمر زواجهما عن ابنتهما أصالة الصغيرة.
وأوضحت الصور ان المولود ذكر اسموه آدم، ليصبح الإبن الثاني للسيد بعد ابنه البكر يعرب من طليقته فلك الفقير.
وكانت الرهونجي قالت في حديث لإذاعة “ميلودي” إنها تؤمن بأن جميع الرجال خونة، وأن يزن السيد زوجها تحدث بكل صراحة وواقعية عن الخيانة وأن واجبها هو السيطرة عليه، مضيفةً :”رح ضل خانقتو”.
يشار إلى أن السيد انفصل في عام 2017 عن زوجته الأولى فلك الفقير بعد زواج أثمر عن ابنهما يعرب.،وصرّح في حينه أنّ زوجته هجرته لأنّه خانها.
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