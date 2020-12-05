شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تصدم معجبيها بإعلانها إلغاء جولتها الغنائية.. وتؤكد: لا حلول بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت النجمة العالمية بيلى إيليش عددا كبيرا من محبيها ومعجبيها خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن أعلنت إلغاء جولتها الغنائية "When We All Fall Asleep, Where DoWe Go"، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و ابرزها "ام ان أى " .

ألغت بيلى إيليش البالغة من العمر (18 عام) رسميا جولتها العالمية "When We All FallAsleep، Where Do We Go"، موضحة أنه لا توجد حلول بديلة متاحة، وقد أعلنت إيليش ذلك من خلال الـ "stories" الموجودة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 71.2 مليون شخص .

أكدت إيليش أنها كانت تتمنى لقاء محبيها وعشاقها فى جولة هذا العام و أنها لم تقف على المسرح هذا العام من أجلهم ، حيث أضافت المغنية الشهيرة قائلة : "لقد جربنا أكبر عدد ممكن من السيناريوهات المختلفة للجولة ولكن لا شيء منهم كان مناسب ، وعلى الرغم من أننى أعلم جيدا أن الكثير منكم يريد الاحتفاظ بالتذاكر وبطاقات كبار الشخصيات vip ، لكن فى الحقيقة أفضل شيء يمكننا القيام به للجميع هو استردادك الأموال بين يديك بأسرع ما يمكن "

ونصحت إيليش حاملى التذاكر بمراقبة رسائل البريد الإلكترونى من أجل متابعة اى معلومات حول المبالغ المستردة ، وأنها ستبقى المعجبين على إطلاع لمعرفة موعد بيع التذاكر لجولتها التالية.

يذكر أن بيلى إيليش احيت ثلاث حفلات من هذه الجولة و ذلك فى شهر مارس الماضى ، إلا أن الجولة توقفت تماما بسبب انتشار فيروس كورونا " covid19 " .