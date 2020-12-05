كارول سماحة تنشر صورًا من "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورًا لها من فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكانت كارول طرحت منذ أيام أحدث أغانيها "أيام الشتي".

"أيام الشتي" من كلمات وألحان وغناء كارول سماحة، وهي أول تجاربها في التلحين.

يذكر أن، كارول سماحة، طرحت أولى أغاني ألبومها الجديد، وحملت الأغنية اسم "من سنة لسنة" وهي من كلمات كارول سماحة وألحان إدوارد بولا.