فيصل الدوخي لـ"الخليج 365": غياب "السينمات" بالسعودية أبعدنا عن الأفلام الطويلة خوفًا من الخسارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من السعادة يعيشها الفنان السعودي فيصل الدوخي، بسبب عرض فيلمه "حد الطار" إخراج عبدالعزيز الشلاحي، في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي ينافس على جوائز مسابقة آفاق السينما العربية.

وقال فيصل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشاركة في مهرجان القاهرة شرف كبير وفخر، فهو مهرجان صاحب سمعة عالمية، وسعدنا بدخوله المهرجان وأنه فيلم افتتاح المسابقة"، مضيفًا "السينما السعودية باتت موجودة في الفترة الأخيرة وقادرة على المنافسة، مواكبة للتطوير الذي يحدث في السعودية، والكل يعمل على تطوير نفسه بسرعة كبيرة، لضمان الاستمرار.

وعن السبب في غياب السينما السعودية عن المنافسة لسنوات، رغم تواجد المملكة في الإنتاج الدرامي التليفزيوني منذ فترة طويلة، أوضح فيصل "كان لينا مشاركات وأفلام قصيرة، لكن المخرجين كانوا يشعرون بالخوف من خسارة الأفلام الطويلة، لعدم وجود دور عرض، ومؤخرًا حقق الشباب نجاحًا وهناك من يقوم بمحاولات للتواجد بصورة أكبر، ونتمنى أن نطرح فيلم (حد الطار) في دور العرض السينمائي".

واختتم بالإشارة إلى مشاركته في عمل درامي سعودي جديد، يعمل على تصويره الفترة الحالية، ولكنه حصل على إجازة لحضور المهرجان قبل العودة لاستئناف العمل".

يحكي "حد الطار" مع نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة 42 أقيم مساء الأربعاء على مسرح النافورة في دار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، كما شهد حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومُنحت منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، وحصل الكاتب الكبير وحيد حامد على الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي.