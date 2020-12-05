خالد النبوي يحضر عرض مسرحية "علاء الدين"لأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حضر الفنان خالد النبوي، العرض المسرحي "علاء الدين"، بعد استئناف عروضه مؤخرا، عقب توقف دام قرابة شهر، لإرتباط أحمد عز بتصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "هجمة مرتدة" خارج مصر. ونشر الفنان محمد ثروت، أحد فريق العمل المسرحي، صورة تجمعه مع خالد النبوي وأسرة المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "الفنان خالد النبوي.. نورنا في مسرحية علاء الدين". مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وبطولة: أحمد عز، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، كريم عفيفي (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

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