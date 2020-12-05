الحلفاوي عن نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش: "ماتش صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في لقاء نهائي كأس مصر الذي يجمع بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "‏طبعا ماتش صعب.. فرقة منظمة قوية ومدير فني كفء.. أطاحت في طريقها بالزمالك وبيراميدز ولديهم الحافز القوي بعد وصولهم للنهائي" .

وأضاف : "موسيماني غالبا سيبدأ بالتشكيل الذي أنهى به المباراة الماضية.. وكهربا قد يكون له مساحة أكبر.. وربما شريف يشارك إن كان جاهزا".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، اللقاء المرتقب الذي يجمع فريق الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر، بعد أن تجاوز بني سويف بنتيجة (3 – 1) ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي، ثم تخطى عقبة الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.