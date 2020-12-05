تراند اليوم : فنانة شهيرة من داخل ملهى ليلي: كانت ليلة مجنونة (صور)

حالة من الجدل أثارتها الفنانة البنانية دوللي شاهين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صور من سهرة ليللة قضتها مع أصدقائها في احد الملاهي الليلية.

وظهرت دوللي شاهين بإطلالة جريئة ومن دون مراعاة أخذ الاحتياطات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت شاهين على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، باللغة الانكليزية قائلة: "كانت ليلة مجنونة".

وكانت دوللي شاهين قد شاركت في بطولة فيلم "عيد جواز " الذي انتهت من تصويره، ومن المقرر عرضه قريبا في دور السينما.









