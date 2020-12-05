صورة.. سيد رجب من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شارك الفنان سيد رجب متابعيه صورة جديدة له من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"رجب" صورة له من الفعاليات، وعلق عليهاقائلاً:"فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2020"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفنوالإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سيد رجب الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، من بطولة سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفيقي، ديانا هشام، ولاء الشريف، محمود حجازي، وقد حاز علي إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.
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