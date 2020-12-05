صور.. تارا عماد من عرض مسرحية"علاء الدين"

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها مجموعة صور جديدة لها من عرض مسرحية"علاء الدين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"تارا" صور لها من العرض، وعلقت عليهم قائلة:"إمبارح من عرض مسرحية علاء الدين، مستنينكم يوم ١٨ ديسمبر"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم الشديد

بالمسرحية.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين"، والتي تعرض حاليًا على مسرح كايرو شو، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، من تأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو وإخراج مجدي الهواري.