شاهد.. أحمد مجدي لـ هاني رمزي: اللذيذ دائمًا

شارك الفنان أحمد مجدي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"مجدي" صورة له عبر خاصية"ستوري"، وظهر من خلالها برفقة الفنان هاني رمزي، وكتب عليها:"اللذيذ دائما". يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الألكترونية الشهيرة.

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