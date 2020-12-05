صورة.. بشرى لـ تامر حسني وخالد الصاوي: الغاليين

شاركت الفنانة بشرى متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"بشرى" صورة لها، عبر خاصية"ستوري"، وظهرت

من خلالها برفقة كل من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، والفنان خالد الصاوي، والمطرب تامر حسني، وبعض من أصدقائهم، وكتبت عليها:"مع الغاليين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل "القمر آخر الدنيا" إذ خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، بطولة عمرو عابد، مؤمن نور، سميرة عبدالعزيز، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، إخراج تامر حمزة وإنتاج شيرين مجدي.