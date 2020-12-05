شاهد.. سارة الطباح تتألق على السجادة الحمراء من العرض الأول لفيلم"حظر تجول"

شاركت المنتجة سارة الطباخ متابعيها صورة جديدة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"سارة" صورة لها من العرض الاول لفيلم"حظر تجول"، وعلقت عليها قائلة:"مهرجان

القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الثالث قبل عرض فيلم حظر تجول، لـ إلهام شاهين المذهلة."، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم

الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .

الجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول"، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، كامل الباشا، أحمد مجدي، أحمد حاتم، والذي تم عرضه أمس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.