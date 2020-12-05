صور.. شيماء الحاج تروج لمسلسلها الجديد "سكن البنات"

شاركت الفنانة شيماء الحاج متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
نشر "شيماء" صور لها، وعلقت عليهم قائلة: "ليلى هانم من مسلسل سكن البنات، بسشيماء وحشتني، مش هنكر غني خدت من ليلى حجات بس هيا خدت مني ومن روحي حجات أكتر، الكلام ده يمكن مش هتفهموه دلوقتي، غير لما تتفرجو عليها في المسلسل قريباً إن شاء لله على شاشة النهار في شهر يناير، وعلى بي أن دراما وفيو يوميا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لها نجاح المسلسل.
يذكر أن مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، حسني شتا، شيما الحاج، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، والذي يعرض قريباً على قناة النار وقناة بي إن دراما.
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