فيديو مرعب: تمساح يلتهم فهد بدقائق تحت الماء!

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تمساح
أثار فيديو مخيف لتسماح مفترس التهم فهدا خلال دقائق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التقط أحد الموظفين في محمية الطبيعة الخاصة المعروفة باسم فيندا (Phinda) الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا بكاميرته الخاصة لقطات توثق اللحظات الأخيرة لشبل الفهد الذي انقض عليه التمساح المتوحش.
وأظهر مقطع الفيديو في لقطاته كيف انقض تمساح متوحش بشكل مفاجئ على شبل الفهد الصغير الذي ترك أمه وإخوته وذهب لجانب البحيرة ليروي عطشه.
وما إن اقترب الفهد من بحيرة الماء ليشرب ويروي عطشه، حتى ظهر فجأة تمساح بقوة من تحت الماء وأمسك به.
وأخذ التمساح بهذا الشبل الصغير بعيدا في الماء بحيث لم يقو شبل الفهد على التخلص منه أبدا، ويبدو أنه قد لقي مصرعه على الفور.
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