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شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على هند القحطاني بسبب الخمر والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
الناشطه السعوديه هند القحطانى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة السعودية هند القحطانى تحدثت فيه عن الخمر، واعتبر بعض المتابعين انها تشجّع لشربه.
وقالت هند في الفيديو: "الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون". وتابعت: "سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.
وختمت هند الفيديو بالقول: "لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه". واثار فيديو هند جدلا كبيرا بين المتابعين وتلقّت انتقادات لاذعة.
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