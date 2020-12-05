شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يُمارس حقه الإنتخابي والان مع التفاصيل

الفنان الكويتي نبيل شعيل

نشر الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ صورة جديدة له أعلن من خلالها عن قيامه بالتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد في الكويت، الذي تبلغ مدته الدستورية 4 سنوات، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتب نبيل شعيل على الصورة: "تم التصويت للكويت".

وكان أطلق نبيل شعيل مؤخرا أغنية "قصر اليمامة"، من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي ولحن حمد الخضر وتوزيع موسيقي مكس وماسترنغ عبدالله العماني، وذلك إهداء منه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

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