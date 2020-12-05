شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تستخدم الملابس والأدوات الرجالية والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020 الممثلة السورية كندة علوش تصدرت الممثلة السورية ​كندة علوش​ مواقع التواصل الإجتماعي بعد لقائها في برنامج "​أبله فاهيتا​" على قناة "وان"، مع كشفها لعدد من الأسرار حول أرتباطها بزوجها عمرو يوسف.

وظهرت كندة علوش بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة سوداء راقية بازرار ذهبية من الأمام، ونسقت معها توب أبيض أنيق، فيما أنتعلت هاف بوت ذا كعب عال باللون الأسود. وأكدت كندة علوش خلال حوارها مع أبلة فاهيتا، بأن الزواج من رجل وسيم، جعلها أكثر أهتماما بنفسها أكثر من اللازم، كما انها ترتدي ملابسه وتستخدم متعلقاته بأستمرار.

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