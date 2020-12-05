شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ منى زكي وتبارك لوحيد حامد والان مع التفاصيل

الفنانة المصرية أنغام

هنأت الفنانة المصرية أنغام​، الممثلة المصرية منى زكى​ والكاتب وحيد حامد بعد تكريمهما في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الثانية والأربعين الممتدة فعالياته من 2 إلى 10 كانون الأول الجاري، مؤكدة أنهما يستحقان التكريم وأنهما فخر كبير لمصر.



ونشرت أنغام عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي خبر تكريم منى زكي، علّقت عليه قائلة: "مبروك حبيبتى.. تكريم مستحق"، ونشرت أيضاً صورة وحيد حامد، وعلّقت عليها قائلة: "تكريم الأستاذ وحيد حامد، فخرنا وفخر مصر".

وكانت النجمة منى زكي، أكدت أنها تتشرف بالحصول على جائزة فاتن حمامة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، قائلة: "مبسوطة أوي وحاسة بمسئولية كبيرة جدا، لأن الجائزة كبيرة، أنا حتى ماكنتش عارفة المفروض أكتب إيه فى الكلمة اللى هقولها وقت استلام الجائزة".

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