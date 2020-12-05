بشرى لـ"الخليج 365": فخورة بـ"الاختيار".. وهذا موعد زفافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية بشرى سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" بجانب النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وقالت بشرى لـ"الخليج 365": "فخورة بالعمل في مسلسل الاختيار والتعاون مع المخرج الموهوب بيتر ميمي، أجسد شخصية حقيقية من الواقع، وأتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور والنقاد، وأعتبر العمل في هذا المسلسل شرفا كبيرا، لأنه يناقش قضية مهمة ويعزز قيمة الانتماء للوطن، كما يرصد بطولات وتضحيات رجال مخلصين لتراب مصر".



وعن رأيها في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي قالت: "لست غريبة عن مهرجان القاهرة السينمائي، إذ قمت بتقديمه أكثر من مرة وشاركت كعضو لجنة تحكيم، لذا أعتبره بيتي الأول ويحتل في قلبي مكانة كبيرة".





وتابعت بشرى: "لمست في الدورة الجديدة مجهودا كبيرا من جانب إدارة المهرجان.. مستوي الديكورات رائع، والأفلام المشاركة متميزة وتغري بالمشاهدة".

وحول الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة وتعرضها لانتقادات كبيرة قالت: "تعودنا في مهرجان الجونة السينمائي على الانتقادات، الفنان نفسه يتعرض لهجوم بين الحين والآخر، وأمر طبيعي أن يتعرض مهرجان الجونة الذى يشارك في فعالياته نجوم كبار من كل العالم أن يقع في مرمى النقد.. لكن دائما لا ألتفت إلا للنقد البناء".

واختتمت بشرى حديثها لـ"الخليج 365" قائلة: "أحب الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الجديدة أعطى مساحة للمسلسلات الدرامية وسيعرض مسلسلي الجديد (وادي الجن) وهذه خطوة جديدة وجريئة".

وكشفت عن اقتراب موعد زفافها قائلة: "ممكن بعد شهر أو شهرين، فأنا أعرف خطيبي منذ 24 عاما، لا نحتاج لوقت كي يكتشف كل منا الآخر".



