شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن معجبات عمرو يوسف: المؤدبة بكون مؤدبة معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة كندة علوش عن أبرز المواقف التى تعرضت له فى حياتها بعد زواجها من عمرو يوسف وابنتهما "حياة"، فضلا عن تجربة عدد من الألعاب الطريفة، فى حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

فقالت كندة عن المعحبات التى تراهم حينما تكون مع زوجها فى أى مكان عام، فقالت: "المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها و في بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه وإحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى".

وأضافت أول موقف هو الشائعات التى ظهرت بعد زواجى من عمرو وهو إن أنا أكبر منه سناً وهذا الكلام غير حقيقى، لكن إحنا فى نفس السن وهو أكبر شوية، وموقف آخر كشفت عنه كندة أن ليس لديها أطفال فهى لديها طفلة واحدة وهى حياة عمرو يوسف.

كما كشفت عن أنها لم تجرى أى عمليات تجميل، لكنها استخدمت بعض الفلاتر عبر إنستجرام كنوع من الدعابة مع جمهورها وليس أكثر، وأن الموهبة الرئيسية عندها هى الغناء مؤكدة أنها تسمع ابنتها حياة مهرجان إخواتى الصبح، وبليل أغانى هادية.

وحلت كندة علوش ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائى جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".