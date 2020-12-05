بطلة "حد الطار" لـ"الخليج 365": اللهجة السعودية ليست صعبة وقدمت دور أكبر من سني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة السعودية بدرية أحمد، المشاركة في بطولة الفيلم السعودي "حد الطار" الذي ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن اللهجة السعودية ليست عائقًا أمام فهم الجمهور العربي لأفلامهم، مشددة على أن غياب الفيلم السعودي هو السبب وراء شعور البعض بغرابة اللهجة لكن مع تقديم أعمالًا أكثر سيتغير الأمر سريعاً.

وأضافت بدرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشكلة في اللهجة أن الأذن فقط لم تعتاد على سماعها، لكن مع تواجد أفلام سعودية سيتعود الجمهور العربي عليها، خاصة وأنها ليست باللهجة الصعبة كما يظن البعض".

وعن تقديمها دور أكبر من سنها، إذ ظهرت بدور امرأة أربعينية وأم لشابة، قالت "لم استغرب اختيار المخرج عبدالعزيز الشلاحي لي للقيام بدور أكبر من سني، أحيانا الشكل يعطي سنا أكبر من العمر الحقيقي للإنسان وأنا من هؤلاء، وكنت سعيدة عندما شاهدت الشخصية على الشاشة، لأنني استطعت تقديمها بصورة لن تجعل الجمهور يشك أنني أصغر في العمر، والنجاح في ذلك يرجع لـ دارين التي وضعت لي مكياج الشخصية، فقد كانت متفوقة جدًا ونجحت في تغيير ملامح وجهي، وأضفى المكياج شحوبًا على وجهي وبشرتي واهتم بأدق التفاصيل".

وأشارت بدرية إلى أنها عرفت بمشاركة "حد الطار" في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسبوعين فقط، وشعرت بخوف وتوتر وسعادة في نفس الوقت، وشاهدت الفيلم لأول مرة مع الجمهور، وعن رأيها فيه، أجابت "شعرت بالانبهار، أعجبني جدًا وكنت أشاهده بعين الدارس للسينما لا أحد المشاركين فيه، فبحثت عن أي خطأ ولم أجد شيء، ورد فعل الجمهور كان إيجابي جدًا ومُشجع، وهو ما أسعدني لأن الأفلام ستنجح في نقل صورة حقيقية عن المجتمع السعودي أسلوبهم في الملابس والكلام والعادات والتقاليد ونظام الحياة بأكمله.

"حد الطار" مع نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة 42 أقيم أمس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، كما شهد حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومُنحت منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، وحصل الكاتب الكبير وحيد حامد على الهرم الذهبي.