هذا ما قالته أنغام عن تكريم منى زكي ووحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة أنغام، التهنئة للفنانة منى زكي والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعد تكريمهما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال ٤٢.

وكتبت أنغام، عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام، موجهة حديثها لمنى زكي: "مبروك حبيبتي .. تكريم مستحق"، فيما كتبت في رسالتها لوحيد حامد: "تكريم الأستاذ وحيد حامد.. فخرنا وفخر مصر".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٢، تقام فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري.

أفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأربعاء الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي أقيم في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

ومنح المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.