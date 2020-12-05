هيثم شاكر: "المواقف هي من تظهر معادن الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان هيثم شاكر، على توجيه رسالة إلى جمهوره عبر حسابه على تويتر.

وكتب شاكر، قائلاً: "‏في المواقف يظهر الأصدقاء.. في الشدائد يظهر الرجال.. في الأحزان يظهر المنسيون.. في الأفراح يظهر الزائفون.. في الغضب تظهر التربية.. فقط المواقف هي من تُظهِر معادن الناس".

يذكر أن، آخر ألبومات هيثم شاكر "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هي "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، "لحقتيني " كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.‎