قبل نهائي كأس مصر.. أحمد السعدني يطالب لاعبي الأهلي بالبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طالب الفنان أحمد صلاح السعدني، لاعبي النادي الأهلي بحصد بطولة كأس مصر، قبل لقاءه الليلة أمام فريق طلائع الجيش في مباراة النهائي.

وحرص السعدني، على تفعيل هاشتاج عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الكأس يا أهلي".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، اللقاء المرتقب الذي يجمع فريق الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر، بعد أن تجاوز بني سويف بنتيجة (3 – 1) ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي، ثم تخطى عقبة الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.