ابنة رجاء الجداوي ناعية ماجدة عميرة: "لمامي كنت من أعز وأغلى الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنانة ماجدة عميرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وكتبت أميرة، عبر الحساب الرسمي لوالدتها الراحلة على إنستجرام: "لمامي كنت من أعز وأغلى الناس، كنت أهل مش صديقة، ولي أنا من وأنا صغيرة كنتي الضحكة الحلوة واللسان الأحلى والجدعنة الرهيبة، وكالعادة دائماً جنبنا في أي شئ حلو أو وحش".

وأضافت: "ولروضة انتي العشق.. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك هيوحشني سؤالك علينا اللي كل يومين بالكتير وتقولي عاوزة حاجة يا بنوتة.. يا رب صبرنا على فراقك يا طنط ماجدة.. فعلاً أحلى حاجة إن آخر حاجة لك من أعمالك إنك كنتي وقفة بتصلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن المنتج طارق الجنايني، مساء الجمعة، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الجنايني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة.. صلاة الجنازة يوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".