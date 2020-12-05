عبد الدايم: القوى الناعمة تلعب دوراً هاما فى تعميق اواصر الصداقة بين الشعوب

استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث مسارات تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عام على انطلاق العلاقات المصرية الكورية .

وخلال اللقاء اشادت "عبد الدايم" بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما فى المجالات الثقافية والفنية خلال السنوات السابقة واستمراره عبر شبكة الانترنت خلال ازمة جائحة كورونا ، مشيرة الى

الطابع المميز للابداع الكورى والذى يحمل شكلا متفرداً.

وأضافت "عبدالدايم" انه تم الاتفاق على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات الفكرية والفنية المشتركة وتكثيفها عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، مؤكدة ان القوى الناعمة تلعب دوراً هاما فى تعميق اواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الابداعى فى المجتمعات .

من جانبه قال سفير كوريا الجنوبية، ان الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع فى كافة المجالات واشار الى تاثيرها على مختلف الدول والشعوب ، واوضح متابعته للانشطة الفكرية والفنية المصرية مشيداً بالاجراءات الوقائية التى تم اتخاذها لاستمرار مسيرة الابداع بمصر مثمناً الصحوة الثقافية التى تشهدها مصر حالياً.

كما نوه عن ردود الافعال الايجابية تجاه الدراما الكورية والتى نجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من المصريين ، واعرب عن طموحاته فى انتاج اعمال فنية موسيقية وسينمائية بين مصر وكوريا الى جانب تكثيف الفعاليات التبادلية عقب تجاوز ازمة كورونا .