شاهد.. فراس سعيد يستعيد ذكرياته من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شارك الفنان فراس سعيد متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"سعيد" صورة له من المهرجان، وعلق عليها قائلاً:"حفل افتتاح مهرجانالقاهرة السينمائي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمرفعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال فراس سعيد مسلسل"إسود فاتح"، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.
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