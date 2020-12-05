صور.. إلهام شاهين من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
نشرت "إلهام" مجموعة صور لها منالفعاليات، وعلقت عليها قائلة: "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 42"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي، بحضورعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم "حظر تجول"، تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، كامل الباشا، أحمد مجدي، أحمد حاتم، والذي تم عرضه أمس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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