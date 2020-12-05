تفاصيل العرض العالمي الأول للفيلم المصري "عمار"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء اليوم بمسرح We، الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كامل، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.

الفيلم تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة

الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور

أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.