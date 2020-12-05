مشاجرة كبيرة في كواليس مسلسل أحمد السقا وأمير كرارة

متابعة بتجــــــــــــرد: موجة من الغضب اجتاحت 400 فرد من مجاميع مسلسل “نسل الأغراب” والذي يقدمه الفنانان أحمد السقا وأمير كرارة رمضان القادم، بعدما نشبت مشاجرة بين المخرج محمد سامي واثنين من العاملين في المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر.

ووصل الأمر إلى تدخل أمن مدينة الإنتاج الإعلامي للسيطرة على العاملين داخل موقع التصوير بعد فترة من الغضب الشديد بسبب تعدي المخرج محمد سامي على اثنين من العاملين “سيدة ورجل”، وطردهما من مكان التصوير، وطالب العاملون البالغ عددهم نحو 400 شخص بأجورهم من المخرج، خاصة أنهم يعملون لدى شركة توريد عمالة للمسلسل.

يُذكر ان مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش، إخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي.

من ناحية أخرى أعلن الفنان أحمد السقا عن بدء تحضيرات فيلمه الجديد، والذي أعلن أنه سوف يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة للحاق بالعرض في موسم عيد الفطر المقبل.