شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ منى زكى: تكريم مستحق.. وتبارك لـ"وحيد حامد": فخرنا وفخر مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة والمطربة أنغام، الفنانة منى زكى والكاتب وحيد حاكد، بعد تكريمهما من قبل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الثانية والأربعين التى تقام فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجارى، مؤكدة أنهما يستحقان التكريم وأنهما فخر كبير لمصر.

ونشرت أنغام، عبر ستورى انستجرام، خبر تكريم منى زكى، أتبعته بتعليق: "مبروك حبيبتى.. تكريم مستحق"، وبالمثل أيضا نشرت صورة وحيد حامد، وأتبعتها بتعليق: "تكريم الأستاذ وحيد حامد، فخرنا وفخر مصر".





وكانت النجمة منى زكى، أكدت أن حصولها على جائزة فاتن حمامة، فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى شرف كبير لها، وأنها زادت شرف أن التكريم جاء مع تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، قائلة: "مبسوطة أوى وحاسة بمسئولية كبيرة جدا، لأن الجائزة كبيرة، أنا حتى ماكنتش عارفة المفروض أكتب إيه فى الكلمة اللى هقولها وقت استلام الجائزة".





وكرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42، برئاسة محمد حفظى، الكاتب الكبير وحيد حامد، حيث حصل على جائزة الإبداع فى المهرجان، عن تاريخه الفنى المليء بالأعمال السينمائية المتميزة.

وعبرالسيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد عن سعادته البالغة بالتكريم الذى حصل عليه، لافتاً إلى أن سعادته لا توصف حتى هذه اللحظة، كما شكر إدارة المهرجان على تكريمه فى حياته وليس بعد مماته.

وقال وحيد حامد، إنه ليس لديه أى تعقيب بعدما علم ببكاء بعض النجوم والنجمات خلال لحظة تكريمه، ووجه حامد الشكر للجميع من الذين حضروا أمس وهتفوا له، مؤكداً أن هذه الدموع غالية عليه، وتابع وحيد حامد حديثه لـ"الخليج 365": الحمد لله إن الإنسان بيتكرم فى حياته وليس فى مماته وأنه محبوب لدى الجميع أكتر من كدا مقدرش أقول حاجة".