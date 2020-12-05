شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلقة نقاشية عن الوعى الأخلاقى والعملية الإبداعية فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدير المخرجة هالة جلال فى الثانية والنصف عصر اليوم السبت، بدار الأوبرا المصرية، حلقة نقاشية تحت عنوان "الوعى الأخلاقى.. هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟"، وذلك برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يشارك فى الحلقة النقاشية، المخرجة آيتن أمين والمخرج يسرى نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.





وتحت عنوان "دليلك لكى تحقق الأعمال المقتبسة عن نصوص أدبية نجاحاً عالمياً" يقدم فريدريك إف مالمبورج المدير التنفيذى لشركة Eccho Rights محاضرة في الرابعة من مساء غدا ولمدة ساعة في فندق ماريوت.

وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة فى أحد فنادق القاهرة، يلتقى الجمهور بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوي، منتجة فيلم The Tale، ومولي آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في Film Independent التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.