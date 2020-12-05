تراند اليوم : 100 ألف دولار.. تفاصيل طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

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واختتم منشورها الذي صدم الجميع بالقول: “انشالله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج.”
يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما “جودي وريان”، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد. بينما هو لديه ولدين من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما “ورد وفهد”.
يذكر أن وفاء الكيلاني تقدم برنامج “السيرة” يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.