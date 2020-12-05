عرض فيلم "تفاح" ممثل اليونان في سباق الأوسكار في مهرجان القاهرة

يعرض في السابعة من مساء اليوم، السبت، فيلم "تفاح" إخراج خريستوتس نيكو، الذي يمثل اليونان في سباق أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

الفيلم يعرضه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول جائحة غامضة تضرب سكان

العالم، تجعل البشر يفقدون الذاكرة بشكل مفاجئ، حيث يجد آريس نفسه منخرطًا في أحد برامج إعادة التأهيل لمحاولة مواجهة العالم في ظل هذه الظروف الجديد.

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة

السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.