نجاح كبير للفيلم السعودي “حد الطار” في مهرجان القاهرة السينمائي

متابعة بتجــــــــــــرد: استقبل نقاد وجمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 الفيلم السعودي “حد الطار” للمخرج عبد العزيز الشلاحي بالكثير من التشجيع والإعجاب والتصفيق الحار لجماليات الفيلم، الذي افتتح عروض مسابقة آفاق السينما العربية في المهرجان بدار الأوبرا المصرية، وبهذا يكون فيلم “حد الطار” هو الأول الذي ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان دولي.

تدور أحداث الفيلم، الذي كتبه مفرج المجفل في نهاية التسعينيات عن العوالم الخفية لبعض العادات التي تحرم على شعبها العودة للذاكرة والسرد العفوي لقصص أصبحت منتهية، لولا توارث روايتها من الأجداد إلى الأبناء، الذين حافظوا على تاريخ مجتمعاتهم عبر قصة حب لابن سياف مع ابنة مغنية الأفراح الشعبية في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت. ويصبح السؤال أيهما يمكنه أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل.

وفي عوالم خفية تفصلها العادات التي تمنع على أهلها إشباع غريزة الاكتشاف إلا عبر الذاكرة والقصص المكتوبة، يحاول صناع الفيلم النفاذ إلى ما تحت الغطاء الاجتماعي، حيث زمن ما قبل موجة الحراك بالمملكة عبر قصة حب، بينما يلوح الماضي كذاكرة من حجر لا سبيل لتجاهل نقوشها المدموغة بالصرامة والدم.

فيلم “حد الطار” مبني على أسلوب التناقضات التي تمارس في كثير مـن المجتمعات في كل دول العالم، دون محاولة إعادة التفكير في تبعاتها.

قصـة الفيلم تتمحور حول علاقة حب بين نقيضين في المهنة، وكيف يضع النـاس غطاء لكل ما يريدون إخفاءه، وتشريعا لكل ما يودون قوله.

وقال مخرج الفيلم في الندوة التي أعقبت عرض الفيلم بدار الأوبرا المصرية عن قصة الفيلم: “قصة فيلم خيالية مركبة، لكن أحداثها كأحداث حقيقية وموجودة، فالسياف والمطربة يسكنان نفس الحي، وبما أني أعيش في منطقة قريبة عاصرت تفاصيل الكثير من تشابه قصص هذه الشخصيات التي كانت تسكن الحي وعوالمه.

وتحدث عن مستقبل السينما في السعودية وقال إن الطريق لصناع السينما أصبح واضحا وسهلا، وأصبح للسعودية مهرجان رسـمي باسـم البحر الأحمر في جدة، ومهرجان أفلام السعودية في الدمام، وهو ما يبشر باكتشاف المزيد من الأسماء التي ستأخذ فرصتها بصنع أفلام جديدة.

الفيلم يحمل الكثير من جماليات الصورة والسرد القصصي ومرشح للمشاركة في كبريات مهرجان السينما العالمية في العالم.