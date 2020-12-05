بصورة قديمة.. عبد الحليم حافظ يدخل في نوبة بكاء شديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة جداً للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ بدا فيها وهو يبكي بشدة فيما يحتضنه شخص آخر.

وتساءل المتابعون عن ظروف التقاط هذه الصورة، وعن سبب بكاء العندليب. ورداً على ذلك، كتب أحدهم: “السبب في بكاء عبد الحليم حافظ إنه كان منهار بعد ما سمع خبر وفاة أنور منسي، عازف الكمان الشهير إثر سقوطه من خيل كان راكبه. أنور منسي كان صاحب عبد الحليم وهو زوج المطربة اللبنانية صباح ووالد هويدا بنت صباح”.

ويُشار إلى أن الراحل أنور منسي كان صولويست وصديقاً لكل الفنانين الكبار، منهم إلى جانب عبد الحليم حافظ: أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي وفريد الأطرش. وقد تزوج من الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، واستمر زواجهما 4 سنوات أنجبا خلالها ابنتهما هويدا في العام 1952. وتوفي منسي عام 1961 عن 39 عاماً إثر سقوطه عن ظهر حصان كان يمتطيه في سفح الهرم.