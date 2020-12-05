شقيق ياسمين عبد العزيز يصالحها بعد مقاطعة طويلة

متابعة بتجــــــــــــرد: بادر الممثل المصري وائل عبد العزيز الى توجيه رسالة صلح لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد فترة طويلة من الإنقطاع بينهما إثر خلافهما بسبب ارتباطها من الممثل احمد العوضي.

وقال عبد العزيز في منشور شاركه في حسابه على موقع “فيسبوك”: “ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة فى اختياراتك بالشكل اللى يليق بيكي”.

يُذكر ان وائل وجّه رسالة سابقة في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وقال فيها: “في البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي”.

وأضاف وائل عبد العزيز: “في النهاية إنتى حرة واخترتي اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها”.

وانتقد وائل عبد العزيز احمد العوضي مراراً، لا سيما حين كتب عن أداء العوضي في مسلسل “الاختيار”: “بص هقولك طريق أسهل بكتير من الي ‏أنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك، ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت واحدة في ‏كل الأدوار”.‏

وأضاف: “خد ورشة تمثيل واقرا كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد إنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ‏ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل، صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس … فكر واعمل الي بقولك ‏عليه”‏.