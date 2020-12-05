صور.. "حظر تجول" يجذب نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على المشاركة في فعاليات الليلة الثالثة من الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد المهرجان، مساء الجمعة، عرض الفيلم المصري "حظر تجول" بطولة النجمة إلهام شاهين وأمينة خليل ومن إخراج أمير رمسيس.







وتزاحم نجوم الفن لمتابعة الفيلم في عرضه الأول والتصوير على السجادة الحمراء، ومنهم نسرين طافش، إيمان العاصي، كارول سماحة، ليلى علوي، جورجينا طواف، جميلة عوض، هنا شيحة، هاني رمزي، صبري فواز، سارة الطباخ، عمرو منسي، شريف رمزي، جمال العدل، سيد رجب، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة هالة خليل.

وظهرت أغلب النجمات بإطلالات جريئة لجذب عدسات المصورين.





فيلم "حظر تجول" يشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وتدور أحداثه في خريف 2013، خلال فترة حظر التجوال، حول امرأة تسمى (فاتن) تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، وترفض الأمر رغم حزنها الشديد الإفصاح عن سبب الجريمة.



الفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته بجانب إلهام شاهين، أمينة خليل، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، فيما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج الكبير خيري بشارة.



