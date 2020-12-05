بالفيديو.. خالد زكي يعترف: أحببت هذه الفنانة من طرف واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري خالد زكي إنه يرفض مقولة إن الشك يشعل الحب، مضيفا أن التفاهم المتبادل هو العامل الأساسي لبناء حياة زوجية سعيدة.

وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" الذي يعرض على قناة المحور، أنه اعترف بحبه للفنانة المصرية ميرفت أمين.



وتابع: "عندما سنحت الفرصة واشتغلت مع ميرفت أمين قلت لها أنا بحبك، وعارف إنه حب من طرف واحد".

وواصل زكي في حديثه: "مين ما بيحبش ميرفت أمين، كانت فتاة أحلام جميع الشباب، وبالنسبة لي، كانت حب من طرف واحد من ناحيتي طبعا، وهي نجمة جميلة وعلى خلق والتزام".

وأشار إلى أن "الحب فن، مستحيل أدفع زوجتي للبكاء بسببي، وأكبر أخطاء الحب هي التجاوز بين الطرفين، لأنه يقلل المشاعر ويُحدث المشاكل بين الأزواج، وليس من مصلحة الأبناء أن يعيشوا في أجواء من المشاكل بين الأب والأم".





وكانت شائعة تعرض الفنان خالد زكي لوعكة صحية قد انتشرت مؤخرا بقوة، ولكن خرج الفنان المصري ليؤكد أن حالته الصحية جيدة، وما تردد حول مرضه لا يمت للحقيقة بصلة.

يذكر أن آخر أعمال خالد زكي على شاشة التلفزيون مسلسل "ولاد تسعة"، وشارك في بطولته نيكول سابا وخالد سليم وهبة مجدي وسهر الصايغ وميار الغيطي وإلهام عبدالبديع وبيومي فؤاد ورحمة حسن ولقاء سويدان وحسام فارس وإسلام جمال ودنيا المصري وعمرو عابد وإنعام سالوسة ومحمد التاجي وتهاني راشد وحنان سليمان وحمادة بركات.

مسلسل "ولاد تسعة" من إنتاج صادق الصباح، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.