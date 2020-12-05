محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي يواصل مهرجان القاهرة السينمائي في اليوم الثالث من فعالياته، استكمال برنامج أفلام الدورة 42 والتي انطلقت يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى 10 من نفس الشهر. وينشر "الخليج 365" جدول عروض اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر في مهرجان القاهرة السينمائي:- 12:15 | تكفير | المسرح الكبير.

3:00 | نادية الفراشة |المسرح الكبير.

6:00| شرطة | المسرح الكبير. 12:30| ميلوديا المورفين 2020 | المسرح الصغير.

3:30 | التربة الحمراء | المسرح الصغير.

6:30 | ازرع الريح | المسرح الصغير.

9:30 | علي طول البحر | المسرح الصغير. 12:30 | الحرب والسلام | مسرح الهناجر.

3:30 | سينما الغد 1 | مسرح الهناجر.

7:00 | تفاح | مسرح الهناجر.

10:30 | هذه رغبتي | مسرح الهناجر. 6:30 | أرواح فيلليني | مسرح We.

9:30 | عمار | مسرح We. 1:30 | أحد تلك الأيام | أوديون 1.

4:30 | بيت الذاكرة | أوديون 1.

7:30 | ترتيب جديد | أوديون 1.

10:00 | حظر تجول | أوديون 1. 1:00 | موجول ماوكلي | أوديون 2.

4:00 | حقيقة | أوديون 2 .

7:00 | خريف التفاح | أوديون 2 .

10:00 | ذهب | أوديون 2 . 6:30 | احكي يا شهرزاد | المسرح الصغير المكشوف. كما ينشر "الخليج 365" جدول الفعاليات في أيام القاهرة لصناعة السينما:- 11:00 |حوار مع الممثل البريطاني روفوس سيويل| دار الأوبرا المصرية. 12:45 | محاضرة أ/ هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج مروان حامد| دار الأوبرا المصرية. 2:30 | حلقة نقاشية عن الوعي الأخلاقي "هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعي؟"| دار الأوبرا المصرية. 4:00 | محاضرة يقدمها فريدريك أف مالمبرج | فندق ماريوت - القاهرة. 6:00| حلقة نقاشية "لقاء مع فريق شركة الإنتاج المستقلة The population| فندق ماريوت - القاهرة. كان اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز عدد من الأفلام، رفع معظمها لافتة كامل العدد، ومنها؛ "غزة مونامور" الذي يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، وكذلك العرض الثاني لفيلم "الأب".

كانت هذه تفاصيل خبر بينها "عمار وحظر تجول".. جدول عروض اليوم السبت في مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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