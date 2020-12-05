تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم عادل إمام: بعد ما عملت مشاهد خليعة مع الفنانات جاي تتكلم دلوقت؟

على الرغم من الحياة الفنية غير المثالية التي عاشتها الفنانة سهير البابلي إلا أن حياتها الإعلامية امتلأت بالتصريحات الصاخبة.

و تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهير الباروني التي توفيت عام 2012 عن عمر يناهز 74 سنة.

وقالت في لقاء لها: مش بحب الفنانات اللي بيتباسوا .. وأي راجل يسمح لمراته أو أخته تتباس في الفيلم يبقى ديوث.

فيما شنت هجوما شرسا على الفنان عادل إمام عند قوله "معندناش ستات تشتغل في الفن" ، قائلة: ماهو بيعمل مناظر خليعة مع الممثلة اللي قدامه .. جاي النهاردة يمنع الفن عن الستات؟ .. يعني احنا نقعد في البيت ونشحت؟ .. بيقول الكلام دا بصفته ايه؟

