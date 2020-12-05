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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تسيطر على مركزين بالـ top 10 هذا الأسبوع فى قائمة أفضل الأغنيات بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تشعر بحالة من الفخر وذلك بعد أن سيطرت على مركزين بالـ TOP 10 هذا الأسبوع بقائمة أفضل الأغنيات فى إنجلترا " Official Singles Chart " .
وصلت أغنية دوا ليبا " LEVITATING " هذا الأسبوع للمركز الخامس و هى الاغنية التى قدمتها دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عام ) بأكثر من ريميكس منهم مع مادونا وميسى إليوت، كذلك ريميكس آخر مع مغنى الراب DaBaby.
كما كانت أغنية دوا ليبا " PRISONER " التى تعاونت فيها مع النجمة الشهيرة مايلى سايروس صاحبة المركز الثامن هذا الأسبوع ضمن قائمة افضل أغنية فى إنجلترا .
من جهه اخرى استطاعت النجمة العالمية مايلى سايروس أن تقنص مركز آخر ضمن أغانى الـ TOP10 بالقائمة التى تضم 100 أغنية ، حيث وصلت أغنية مايلى " MIDNIGHT SKY " للمركز السابع هذا الأسبوع ، و بذلك يكون لمايلى و دوا ليبا أغنية أخرى بجانب أغنيتهما " PRISONER " ضمن الـ TOP 10 .
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