شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تسيطر على مركزين بالـ top 10 هذا الأسبوع فى قائمة أفضل الأغنيات بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تشعر بحالة من الفخر وذلك بعد أن سيطرت على مركزين بالـ TOP 10 هذا الأسبوع بقائمة أفضل الأغنيات فى إنجلترا " Official Singles Chart " .

وصلت أغنية دوا ليبا " LEVITATING " هذا الأسبوع للمركز الخامس و هى الاغنية التى قدمتها دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عام ) بأكثر من ريميكس منهم مع مادونا وميسى إليوت، كذلك ريميكس آخر مع مغنى الراب DaBaby.

كما كانت أغنية دوا ليبا " PRISONER " التى تعاونت فيها مع النجمة الشهيرة مايلى سايروس صاحبة المركز الثامن هذا الأسبوع ضمن قائمة افضل أغنية فى إنجلترا .

من جهه اخرى استطاعت النجمة العالمية مايلى سايروس أن تقنص مركز آخر ضمن أغانى الـ TOP10 بالقائمة التى تضم 100 أغنية ، حيث وصلت أغنية مايلى " MIDNIGHT SKY " للمركز السابع هذا الأسبوع ، و بذلك يكون لمايلى و دوا ليبا أغنية أخرى بجانب أغنيتهما " PRISONER " ضمن الـ TOP 10 .