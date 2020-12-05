شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألبومات وسلسلة من الجوائز.. هكذا صنع باد بانى نجاحا مذهلا خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2020 هو عام الحظ للنجم العالمى باد بانى الذى استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى بالرغم من المنافسة الشرسة على الساحة مع أهم وأشهر نجوم الغناء، إلا أن النجم البالغ من العمر ( 26 عاما) استطاع خلال هذا العام أن يتحدى كل الظروف المحيطة و يستفيد منها لخلق اعمال موسيقية مميزة، حيث استطاع باد بانى أن يقدم خلال عام 2020 ثلاث ألبومات غنائية ، الأول هو " YHLQMDLG" و الذى اطلقه فى شهر فبراير الماضى ، فى حين اطلق ألبومه الثانى " Las que no iban a salir " شهر مايو الماضى ، بينما أطلق ألبومه الثالث " El Último Tour Del Mundo " يوم الجمعة الماضية، الذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وذلك فى الساعات الأولى من إطلاقه و هو الألبوم الذى يحتوى على16 أغنية تعاون فيها باد بانى مع عدد من نجوم الغناء ، و هم المغنى جاى كورتيز و المغنية الاسبانية روزاليا و المغنية الامريكية أبرا .

وكان باد بانى اعترف أنه انتهز فرصة تواجده بالحجر المنزلى الصحى بسبب جائحة كورونا ، و عمل باجتهاد شديد على الالبوم الجديد ، حيث أشارت التقارير أنه تم كتابة الألبوم وتسجيله خلال الحجر الصحى .

وكانت مفاجأة هذا الأسبوع هى أن أغنية " Dakiti " لباد بانى والتى تعاون فيها مع المغنى جاى كورتيز سيطرت على صدارة قائمة " Billboard Global 200 " و هى قائمة تصنف أفضل الأغانى على مستوى العالم ويستند إلى المبيعات الرقمية والتدفق عبر الإنترنت من أكثر من 200 منطقة فى جميع أنحاء العالم .

وفى الحقيقة أن كليب أغنية " Dakiti " الذى اطلق شهر أكتوبر الماضى وصلت نسبة مشاهدته بعد شهر واحد فقط من إطلاقه الى 247 مليون مشاهدة على " يوتبوب " .

وكان تعاون باد بانى مع دوا ليبا و جى بالفين و تاينى فى أغنية " UN DIA (ONE DAY) " بمثابة خطوة مهمة لبانى هذا العام حيث حققت الاغنية نجاح مذهل بمجرد إطلاقها شهر يوليو الماضى ووصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن الى أكثر من 145.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .

و استطاع باد بانى أن يحصد عددا من الجوائز الهامة خلال العام و أبرزها جائزتان بـ " American Music Awards " و الذى كان من المقرر أن يشارك به بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية المميزة لكنه اكتشف انه مصاب بفيروس كورونا " COVID-19 " و هو ما أجبره بالتزام التواجد فى المنزل و اتباع بروتوكول علاج محكم.

كما حصد باد بانى هذا العام " Billboard Latin Music Awards " و " Billboard Music Awards " و غيرها من الجوائز ، و جاء ترشيح النجم الشهير لجائزتين للمنافسة بـ " جرامى " لعام 2021 خطوة مهمة بالنسبة له .

ولا يمكن أن نتجاهل واحدة من أهم خطوات باد بانى فى عام 2020 هو مشاركته فى " The Super Bowl LIV " الذى أقيم فى فبراير الماضى مع 2 من أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم و هن جنيفر لوبيز و شاكيرا .



