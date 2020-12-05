بعد تعاونهما..حمادة هلال عن هادي الباجوري:"مخرج كبير وطاقة جميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يتعاون الفنان حمادة هلال مع المخرج هادي الباجوري، في إعلان جديد لصالح إحدى شركات المحمول.

‏ونشر هلال، مقطع فيديو يجمعه بالباجوري من كواليس تصوير الإعلان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مخرج كبير وطاقة جميلة.. سعيد بالتجربة معاك.. هادي الباجوري".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان حمادة هلال، فيديو كليب أغنية"آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.