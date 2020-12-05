"أحمد عز الوسيم الأعزب".. "حمادة" يعود من زحل لمحاورة نجوم مهرجان القاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

تقمص مراسل قناة DMC محمد مصطفى، شخصية إنسان عائد من كوكب زحل لمحاورة نجوم الفن على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وعرض برنامج "8 الصبح"، الجمعة، تقريرا يرصد "رجوع حمادة من زحل عشان يعرف الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي لقوا الطبطبة ولا لأ".

وفي التقرير يظهر "حمادة" بهيئة رجل فضاء، ويحاور الفنانين على الريد كاربت، ومن الذين حاورهم: عبير صبري، أروى جودة، ميس حمدان، إسلام إبراهيم، محمد الشرنوبي، خالد أنور، نيللي كريم، بسمة، هدى الإتربي، سارة عبد الرحمن، مي سليم، جوري بكر، وغيرهم.

ومن بين الأسئلة التي طرحها "حمادة" على النجوم "اختار فنان من الموجودين حاليا واديله لقب"، فقال إسلام إبراهيم إن يسرا "نسمة الشاشة"، وقالت سارة عبد الرحمن إن "محمد هنيدي أبو الكوميديا"، وقالت جوري بكر إن أحمد عز "الوسيم الأعزب"، بينما قالت هدى الإتربى إن آسر ياسين "أحلى واحد في مصر".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.