شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: عايز أعمل غناء مختلف واحنا النسخة المصرية من فرقة الجيبسى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان إدوارد و فرقته الموسيقية "الجيتس" ضيوفا على تليفويون اليوم سابع، في حوار شيق يكشف من خلاله الكثير من المفاجآت التى تحضر لها الفرقة بعد غياب أعوام طويلة تتخطى العقدين من الزمان، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

في البداية تحدث الفنان إدوارد حول بداية فرقة "الجيتس" و التي أخذ فكرتها عن أشهر الفرق العالمية في ذلك الوقت وهي فرقة "الجيبسى كينغ"، وبدأ في جمع أعضاء الفرقة و كان أول وقوف لها على المسرح في حفلات عجميستا بالإسكندرية، ومن هنا توالت الحفلات و الأعراس و كانت أول أغانى الجيتس أغنية باسم "لايلو" و بعد نجاحها بدأ التحضير لأول ألبوم للفرقة .

وأوضح إدوارد أن عودة فرقة الجيتس بعد غياب ما يقرب من 23 عاما حبا في الفن و استرجاعا للموسيقى و الأيام الجميلة، مضيفا أن الفرقة ستعود بقوة وبشكل مختلف وذلك من خلال عمل ميكس بين الأغانى الشرقى و الأغانى الغربى بطريقة جديدة وغير متوقعة، وسيدعم هذه الفكرة بعمل دويتو مع أحد أشهر المطربين في الساحة الغنائية.